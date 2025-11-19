மாநிலங்களுக்கு இடையேயான கொள்ளை வழக்கில் இருவா் கைது
நமது நிருபா்
இருப்பிட கண்காணிப்பைத் தவிா்ப்பதற்காக இணைய அழைப்புகள் மூலம் ஒருங்கிணைக்க சிம் காா்டுகளுக்கு பதிலாக டாங்கிள்களைப் பயன்படுத்தி பல மாநிலங்களில் கொள்ளையடித்ததாகக் கூறி இரண்டு பேரை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து மத்திய தில்லி தில்லி காவல் சரக துணை ஆணையா் நிதின் வல்சன் புதன்கிழமை கூறியதாவது: கடனஅத அக்டோபா் 26 -ஆம் தேதி மத்திய தில்லியில் உள்ள ஜீனத் மஹால் பகுதியில் கொள்ளைசஅ சம்பவம் பதிவாகிது. குடும்பத்தினா் வெளியே சென்றபோது தங்கம், வெள்ளி மற்றும் வைர நகைகள், கைக்கடிகாரம் மற்றும் ரூ.2.5 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவை கொள்ளையடிக்கப்பட்டது. இது தொடா்பாக ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, ஒரு போலீஸ் குழு கிட்டத்தட்ட 150 சிசிடிவி கேமராக்களை 30- க்கும் மேற்பட்ட கைப்பேசி எண்களின் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுடன் சரிபாா்க்கத் தொடங்கியது.
பச்சை நிற தொப்பி மற்றும் முகமூடி அணிந்த குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒருவா் ஜீனத் மஹால் வீட்டிற்குள் நுழைவதையும், மற்றொருவா் கண்காணிப்பதையும் காட்சிகள் காட்டின. சாந்தினி சௌக் வரை பல கேமராக்களைப் பயன்படுத்தி அவா்களின் இயக்கம் கண்காணிக்கப்பட்டது. அங்கு ஒரு சந்தேக நபா் முகமூடி இல்லாமல் காணப்பட்டாா்.
ஆரம்ப முனைகள் இருந்தபோதிலும், வடகிழக்கு தில்லியைச் சோ்ந்த உளவுத்துறை தகவல் மூலம் முதன்மை சந்தேக நபரை அக்ரம் என்ற முல்லா என்ற கோவிந்தா என்று அடையாளம் காண உதவியது. நவம்பா் 13- ஆம் தேதி, அக்ரம் கஜொரி காஸில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டாா். மேலும், அவரிடமிருந்து இரண்டு நாட்டுத் துப்பாக்கிகள், 10 தோட்டாக்கள் மற்றும் வீட்டை உடைக்கும் கருவிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
ஆயுதச் சட்டத்தின் கீழ் கஜோரி காஸ் காவல் நிலையத்திலும் தனி வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. விசாரணையின் போது, அவா் தனது கூட்டாளி ரிஸ்வான் என்ற மியாவின் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தினாா். அவா் கொள்ளை கும்பலின் சூத்திரதாரி ஆவாா். அதைத் தொடா்ந்து, சிம் காா்டை செருகாமல் டாங்கிளைப் பயன்படுத்தி இணைய அழைப்புகளைச் செய்ய மட்டுமே அவா் பயன்படுத்திய எண் மூலம் ரிஸ்வான் கண்காணிக்கப்பட்டாா்.
தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு உத்தரபிரதேசத்தின் அம்ரோஹாவில் அவா் இருப்பதை சுட்டிக்காட்டியது. அங்கிருந்து அவா் நவம்பா் 16- ஆம் தேதி ஒரு தவறான அடையாளத்தின் கீழ் வாழ்ந்தபோது கைது செய்யப்பட்டாா். தில்லி, உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகண்ட் மற்றும் மகாராஷ்டிரம் முழுவதும் நீண்ட குற்றவியல் வரலாற்றைக் கொண்ட குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவரும், கண்டுபிடிப்பிலிருந்து தப்பிக்க அடிக்கடி மறைவிடங்களையும் அடையாளங்களையும் மாற்றி வந்தனா்.
இருவரும் கொள்ளை, கொலை முயற்சி மற்றும் ஆயுதச் சட்டம் உள்ளிட்ட பல கிரிமினல் வழக்குகளில் ஈடுபட்டுள்ளனா். அவா்களின் பரந்த வலையமைப்பைக் கண்டுபிடிப்பதற்கும், கூட்டாளிகளை அடையாளம் காண்பதற்கும், திருடப்பட்ட நகைகள் மற்றும் பணத்தை மீட்டெடுப்பதற்கும் மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.