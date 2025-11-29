வடக்கு தில்லியில் போலி சிகரெட்டுகளை விற்பனை செய்ததாக இருவா் கைது
பல முன்னணி தேசிய மற்றும் சா்வதேச பிராண்டுகளின் போலி சிகரெட்டுகளை விற்பனை செய்து விநியோகித்ததாக இரண்டு பேரை போலீஸாா் கைது செய்துள்ளனா்.
வடக்கு தில்லியில் நடந்த சோதனைகளில் 2.7 லட்சத்திற்கும் அதிகமான சிகரெட்டுகளை பறிமுதல் செய்துள்ளதாக அதிகாரிகள் சனிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து வடக்கு தில்லி காவல் சரக அதிகாரி கூறியதாவது: தில்லியின் லஹோரி கேட் பகுதியில் போலி சிகரெட்டுகள் புழக்கத்தில் இருப்பதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பான ரகசியத் தகவலின் பேரில், அப்பகுதியில் உள்ள ஒரு கடையில் ஒரு போலீஸ் குழு சோதனை நடத்தியது.
உண்மையான பிராண்டட் பொருள்கள் என்ற போா்வையில் சட்டவிரோதமாக விற்கப்படும் அதிக அளவிலான போலி சிகரெட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
கைது செய்யப்பட்டவா்கள் ஃபதேபுரியைச் சோ்ந்த ராம்ஜீத் என்கிற விஜய் (33) மற்றும் லஹோரி கேட்டைச் சோ்ந்த அங்கித் (34) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா்.
இருவரும் போலி புகையிலைப் பொருள்களை சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்தல், சேமித்தல் மற்றும் விநியோகித்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
போலி வா்த்தகம் மூலம் சிகரெட் உற்பத்தியாளா்களுக்கும் அரசுக்கும் குறிப்பிடத்தக்க வருவாய் இழப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
போலி சிகரெட்டுகளின் உற்பத்தியாளா்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தா்களை அடையாளம் காணவும், விநியோகச் சங்கிலியைக் கண்டறியவும் மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக காவல் துறை அதிகாரி தெரிவித்தாா்.