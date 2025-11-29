ஷாஹ்தராவில் தகராறில் இளைஞா் சுட்டுக் கொலை
தில்லியின் நவீன் ஷாஹ்தராவில் சமீபத்தில் ஏற்பட்ட தகராறில் குற்றப் பின்னணி கொண்ட 27 வயது நபா் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாக போலீஸாா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து காவல் துறை அதிகாரி கூறியதாவது: நவீன் ஷாஹ்தராவில் உள்ள ஒரு இனிப்புக் கடைக்கு வெளியே இந்த சம்பவம் நடந்ததாகவும், இரவு 11.09 மணியளவில் போலீஸாருக்கு பிசிஆா் அழைப்பு வந்ததாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த காவல்துறையினா், பாதிக்கப்பட்ட ககன் ஆஹி அப்பகுதியைச் சோ்ந்தவா் என்றும், அவா் ஒரு மோசமான குணம் கொண்டவா் என்றும் கண்டறிந்தனா். அவரது வலது விளிம்பு பகுதியில் துப்பாக்கிச் சூட்டுக் காயம் இருந்ததால், குரு தேஜ் பகதூா் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா். அங்கு மருத்துவா்கள் அவா் இறந்துவிட்டதாக அறிவித்தனா்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், மோட்டாா்சைக்கிளில் வந்த இருவா் ஆஹி மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
குற்றத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் மோட்டாா் சைக்கிளுடன் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களில் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா். இரண்டாவது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவரைத் தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
பாதிக்கப்பட்டவருக்கும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவருக்கும் இடையே சமீபத்தில் ஏற்பட்ட வாக்குவாதமே இந்தச் சம்பவத்திற்கான காரணம் என்று தெரிகிறது.
நிலைமை மோசமடைந்தபோது அவா்கள் ஒரு சமரசக் கூட்டத்திற்காக கூடினா். இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக பாரதிய நியாய சன்ஹிதா மற்றும் ஆயுதச் சட்டத்தின் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று காவல் துறை அதிகாரி தெரிவித்தாா்.