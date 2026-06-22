காலிஸ்தானி மற்றும் ரெளடி கும்பல் அமைப்புகளின் பெயரில் கொலை மிரட்டல் விடுத்து, பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் தயாரிக்கும் நிறுவன உரிமையாளரிடமிருந்து ரூ. 10 கோடி பறிக்க சதி செய்ததாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில் மூன்று பேரை தில்லி காவல் துறை கைது செய்ததாக அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
கைது செய்யப்பட்டவா்கள் பஞ்சாபின் டாா்ன் டாரன் பகுதியைச் சோ்ந்த குா்பிந்தா் சிங் (எ) பிரின்ஸ் (32), ஷம்ஷோ் சிங் (எ) சாம் (35) மற்றும் அமிருதசரஸைச் சோ்ந்த ஜஸ்வந்த் சிங் (59) ஆகியோா் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா்.
காவல் துறையில் புகாா் அளித்த சாஹில் லுத்ரா மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்ட பஞ்சாப் சம்பவம் உள்பட, மிரட்டிப் பணம் பறித்தல் தொடா்பான இரண்டு வழக்குகளுடன் தொடா்புடையது என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இது கூறித்து மூத்த காவல் துறை அதிகாரி கூறியதாவது: ‘விஜயன் திரிஷூல் டிஃபென்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனா் மற்றும் நிா்வாக இயக்குநரான சாஹில் லுத்ரா பிரபல ரெளடி கோல்டி பிராா் மற்றும் காலிஸ்தானி அமைப்புகளில் இருந்து பேசுவதாகக் கூறி ரூ.10 கோடி கேட்டு கடந்த 2025, ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பா் மாதங்களில் கொலை மிரட்டல் அழைப்புகள் மற்றும் குறுஞ்செய்திகள் வந்தனா்.
இதையடுத்து, அவா் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், சாணக்கியபுரி காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது.
கடந்த ஜூன் 4-ஆம் தேதி மீண்டும் பணம் கேட்டு மிரட்டி சா்வதேச தொடா்பு எண் ஒன்றிலிருந்து மற்றொரு குரல் பதிவு அவருக்கு வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே இந்த வழக்கும் தில்லி காவல் துறையின் குற்றப்பிரிவுக்கு கடந்த ஜூன் 10-ஆம் தேதி மாற்றப்பட்டது. டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை தொழில்நுட்ப ரீதியாக ஆய்வு செய்தும், பல்வேறு சேவை நிறுவனங்களிடமிருந்து தகவல்களைப் பெற்றும் காவல் துறையினா் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையின் விளைவாக, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டனா்.
விசாரணையின்போது, புகாா் அளித்த நிறுவனத்தின் பஞ்சாப் பிரிவு செயல்பாடுகளைக் கவனித்து வந்த ஜஸ்வந்த் சிங்கின் தூண்டுதலின் பேரிலேயே அதன் உரிமையாளருக்கு அந்த மிரட்டல் குரல் பதிவை அனுப்பியதாக குா்பிந்தா் மற்றும் ஷம்ஷோ் ஆகியோா் ஒப்புக்கொண்டனா்.
ஸ்பெயினில் இருந்து செயல்படும் மன்னி என்பவருடன் இணைந்து, ஜஸ்வந்த் சிங் மூலமாகவே மிரட்டல் அழைப்புகள் மற்றும் செய்திகள் அனுப்பப்பட்டதாகத் தெரியவந்துள்ளது.
உரிமையாளா் சாஹில் லுத்ராவிடமிருந்து பணம் பறிக்கும் குற்றச் சதியின் ஒரு பகுதியாக, காலிஸ்தானி மற்றும் ரெளடி கும்பல்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பொய்யான மிரட்டல் சூழலை உருவாக்கவும், மிரட்டல் தொடா்பான தொடா்புகளை ஒருங்கிணைக்கவும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் உதவியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தத் தகவல்கள் தொழில்நுட்ப ஆதாரங்கள் மற்றும் பிற சுயாதீனமான ஆதாரங்கள் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
பஞ்சாபில் புகாா்தாரரை குறிவைத்து நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்துடனும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களுக்குத் தொடா்பு இருக்கலாம் என்பதைக் காவல் துறை கண்டறிந்துள்ளது. இது பணம் பறிக்கும் முயற்சி தொடா்பான தனி வழக்கின் ஒரு பகுதியாக விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
2006-ல் பணியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட பஞ்சாப் காவல் துறையின் முன்னாள் உதவி சப்-இன்ஸ்பெக்டரான ஜஸ்வந்த் சிங், ஏற்கெனவே அந்த மாநிலத்தில் இரு குற்றவியல் வழக்குகளில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளாா். இச்சதியில் ஈடுபட்டுள்ள மற்ற நபா்களை அடையாளம் காண தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
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