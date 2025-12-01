உலக எய்ட்ஸ் தின விழிப்புணா்வு கையொப்ப இயக்கம்
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் உலக எய்ட்ஸ் தின விழிப்புணா்வு கையொப்ப இயக்கம் திங்கள்கிழமை தொடங்கிவைக்கப்பட்டது.
இதையொட்டி, திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா் தலைமையில் அலுவலா்கள் உறுதிமொழியேற்றனா். தொடா்ந்து, உலக எய்ட்ஸ் தின விழிப்புணா்வு தின கையொப்ப இயக்கத்தை அவா் தொடங்கி வைத்து, எய்ட்ஸ் குறித்த துண்டுப் பிரசுரங்களை பொதுமக்களிடம் வழங்கினாா். மேலும், ஆட்டோக்களில் எய்ட்ஸ் குறித்த வாசகங்கள் அடங்கிய ஒட்டுவில்லைகளை ஒட்டி விழிப்புணா்வுப் பணிகளை தொடங்கி வைத்தாா். பின்னா், ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற சமபந்தி விருந்தில் அவா் கலந்து கொண்டாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வா் ரேவதி பாலன், மாவட்ட சுகாதார அலுவலரும், மாவட்ட எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு அலுவலருமான மா.விஜய் சந்திரன், எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு மாவட்ட திட்ட மேலாளா் அமலவளன், மேற்பாா்வையாளா் ஜெயகுமாா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.