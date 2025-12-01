திருநெல்வேலி
திருக்குறுங்குடி நம்பி கோயிலுக்குச் செல்ல வனத்துறை அனுமதி
திருக்குறுங்குடி நம்பி கோயிலுக்குச் செல்ல 9 நாள்களுக்குப் பின், வனத்துறை திங்கள்கிழமை அனுமதி அளித்துள்ளது.
களக்காடு: திருநெல்வேலி மாவட்டம், திருக்குறுங்குடி நம்பி கோயிலுக்குச் செல்ல 9 நாள்களுக்குப் பின், வனத்துறை திங்கள்கிழமை அனுமதி அளித்துள்ளது.
திருக்குறுங்குடி மலைப் பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற திருமலைநம்பி கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலுக்கு சனிக்கிழமை தோறும் பக்தா்கள் ஏராளமானோா் வந்து செல்வா். மேலும், சுற்றுலாப் பயணிகளும் அதிகளவில் இங்குள்ள நம்பியாற்றில் குளிப்பதற்காக வந்து செல்வா்.
இந்நிலையில், மலைப் பகுதியில் தொடா்மழை, நீா்வரத்து அதிகரிப்பு காரணமாக நம்பி கோயிலுக்குச் செல்லவும், நம்பிாயாற்றில் குளிக்கவும் பக்தா்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை திங்கள்கிழமை விலக்கி கொள்ளப்பட்டது.