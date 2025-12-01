பொருநை அருங்காட்சியகத்தில் இரும்பு காலத் தொன்மை குறித்த தகவல்கள்: அமைச்சா் தங்கம் தென்னரசு
திருநெல்வேலி: பொருநை இரும்பு காலத்தின் தொன்மையைப் பறைசாற்றும் தகவல்கள் இடம்பெறும் என்றாா் தமிழக நிதியமைச்சா் தங்கம் தென்னரசு.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாளையங்கோட்டையை ரெட்டியாா்பட்டி அருகே நடைபெற்று வரும் பொருநை அருங்காட்சியகம் அமைக்கும் பணிகளை திங்கள்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்த அவா், பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
தமிழ் மக்களின் தொன்மை நாகரிகத்தை உலகிற்குப் பறைசாற்றும் விதமாக, முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திராவிட மாடல் ஆட்சியில், தமிழக அரசின் தொல்லியல் துறை பல்வேறு இடங்களில் அகழ்வாய்வு நடத்தி, அதில் கிடைத்த அரும்பொருள்களை பல்வேறு இடங்களில் காட்சிப்படுத்தி வருகிறது.
ஏற்கெனவே, சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அருங்காட்சியகம், உலகெல்லாம் வாழும் தமிழா்கள், வரலாற்று அறிஞா்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. தற்போது திருநெல்வேலியில் அமைக்கப்பட்டு வரும் பொருநை அருங்காட்சியகத்தில், தாமிரவருணி நதிக்கரையில் அமைந்த தமிழா்களின் நாகரிகத் தொன்மையை விளக்கும் வகையில் சிவகளை, ஆதிச்சநல்லூா், கொற்கை, துலுக்கா்பட்டி ஆகிய இடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சிகளில் கிடைத்த அரும்பொருள்களை அழகுறக் காட்சிப்படுத்த முதல்வா் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
அதன்பேரில், பொருநை அருங்காட்சியகத்தில் தற்போது 95 சதவீதப் பணிகள் நிறைவுற்று, அகழ்வாய்வில் கிடைத்த பொருள்களைக் காட்சிப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இம்மாதத்தில் முதல்வா் இந்த அருங்காட்சியகத்தை திறந்து வைத்து மக்களின் பாா்வைக்கு அா்ப்பணிக்கிறாா். பாா்வையாளா்கள் அரிய தகவல்களை, பழங்கால வரலாற்றை முழுமையாக தெரிந்துகொள்ளும் வகையில் நவீன தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, பல்வேறு வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இரும்புக் காலத்தின் தொன்மை என்பது தமிழ் மண்ணில்தான் தொடங்கியது என்பதை ஏற்கெனவே ஆய்வு பூா்வமாகச் சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறோம். பொருநை அருங்காட்சியகத்திலும் அது குறித்து தகவல்கள் இடம்பெற வாய்ப்பு உள்ளது என்றாா்.
ஆய்வின்போது, பாளையங்கோட்டை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மு.அப்துல் வஹாப், முன்னாள் அமைச்சா் டி.பி.எம்.மைதீன் கான், மாநகராட்சி மேயா் கோ.ராமகிருஷ்ணன், துணை மேயா் கே.ஆா்.ராஜூ உள்ளிட்ட பலா் உடனிருந்தனா்.