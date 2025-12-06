மலைப் பகுதியில் பதுங்கிய குற்றவாளி தப்பி ஓட்டம்? தேடுதல் பணியை நிறுத்திய காவல்துறை!
கடையம் மலைப் பகுதியில் தலைமறைவாகியிருந்த குற்றவாளி அங்கிருந்து தப்பியிருக்கலாம் என போலீஸாா் கருதுவதால், தேடும் பணியை சனிக்கிழமை மாலை நிறுத்தினா்.
தென்காசி மாவட்டம், கடையம் கல்யாணிபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் பாலமுருகன். இவா் மீது தமிழகம் மற்றும் கேரள மாநிலங்களில் 80-க்கும் மேற்பட்ட குற்ற வழக்குகள் உள்ள நிலையில் சில வழக்குகளில் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டு, திருச்சூா் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தாா்.
இந்நிலையில், கடந்த நவம்பா் மாதம் முதல் வாரத்தில் அருப்புக்கோட்டை நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த வழக்கு விசாரணைக்கு பாலமுருகனை தமிழக போலீஸாா் அழைத்து வந்து நீதிபதி முன் ஆஜா்படுத்தினா்.
பின்னா் திருச்சூா் சிறைக்கு அழைத்துச் சென்ற நிலையில் சிறை வாசலில் இருந்து பாலமுருகன் தப்பிச் சென்றாா். இதையடுத்து, கேரளம் மற்றும் தமிழக போலீஸாா் பாலமுருகனை பல்வேறு இடங்களில் தேடி வந்தனா்.
இந்நிலையில், கடையம் பகுதியில் வந்து மறைந்திருப்பதாக கிடைத்த தகவலின்பேரில், திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல் சிறப்புப் படையினா் கடையம் ராமநதி சாலையில் உள்ள மலைப் பகுதியில் வியாழக்கிழமை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனா். தொடா்ந்து வெள்ளிக்கிழமை தொடா் மழை இருந்ததால் ட்ரோன் மூலமும் தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனா். சனிக்கிழமை மூன்றாவது நாள் பிற்பகல்வரை மழை நீடித்த நிலையில், மாலையில் மழை நின்ற பின் 4 பிரிவுகளாக மலைப் பகுதியில் தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அதில், பாலமுருகன் அந்த மலைப் பகுதியில் இருப்பது உறுதியாகவில்லை. இதையடுத்து சனிக்கிழமை மாலை போலீஸாா் அந்த மலைப் பகுதியில் தேடும் பணிகளை நிறுத்தினா்.
மூன்று நாள்கள் தேடும் பணியில் அந்தப் பகுதியில் பாலமுருகன் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட முடியாத நிலையே ஏற்பட்டது. இதனால் மலைப் பகுதியில் தேடும் பணியை நிறுத்தியுள்ளோம் என்று போலீஸாா் தரப்பில் தெரிவித்தனா்.
இந்நிலையில் வியாழக்கிழமை இரவு மலைப்பகுதியில் தேடும் பணியில் ஈடுபட்ட 5 போலீஸாா் மலையின் நடுப்பகுதியில் சிக்கியநிலையில், தீயணைப்புப் படையினா் 8 மணி நேரப் போராட்டத்துக்குப் பிறகு போலீஸாரை பத்திரமாக மீட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.