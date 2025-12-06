திருநெல்வேலி
மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு
ஆழ்வாா்குறிச்சி அருகே காசி விஸ்வநாதபுரத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
ஆழ்வாா்குறிச்சி அருகே காசி விஸ்வநாதபுரத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
மேல ஆம்பூா், காசி விஸ்வநாதபுரம், இந்திரா நகரைச் சோ்ந்தவா் கண்ணன் மகன் இசக்கிமுத்து (28). இவா் மாடுகள் வளா்த்து வந்தாா். இந்நிலையில், இசக்கிமுத்து சனிக்கிழமை காலை மாட்டை வீட்டிற்கு வெளியே உள்ள மரத்தில் கட்டிவிட்டு வரும்போது, கால் தடுமாறிஅருகிலிருந்த மின் கம்பத்தின் பக்கவாட்டுக் கம்பியைப் பிடித்துள்ளாா்.
இதில், மின்சாரம் பாய்ந்து காயமடைந்த அவரை உறவினா்கள் மீட்டு அம்பாசமுத்திரம், அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற நிலையில், அவா் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் தெரிவித்துள்ளனா்.
இது குறித்து, ஆழ்வாா்குறிச்சி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.