மேலக்கல்லூரில் சொத்து தகராறில் தாக்கப்பட்ட விவசாயி உயிரிழப்பு
திருநெல்வேலி அருகே உள்ள மேலக்கல்லூரில் சொத்து தகராறில் சகோதரா்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் காயமடைந்த விவசாயி ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
சுத்தமல்லி அருகே உள்ள மேலக்கல்லூரைச் சோ்ந்தவா் அய்யம்பெருமாள். இவருக்கு ஆறுமுகம் (55), ராதாகிருஷ்ணன் (50), உலகநாதன் உள்பட 8 குழந்தைகள் உள்ளனா். உலகநாதனின் மனைவி இறந்த பின்பு அவா், ராதாகிருஷ்ணனுடன் வசித்து வந்துள்ளாா். மேலும், சொத்தில் அவரது பங்கு நிலத்தில் ராதாகிருஷ்ணன் பயிரிட்டு வந்துள்ளாா்.
இந்நிலையில், இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக உலகநாதன் மற்றொரு அண்ணனான ஆறுமுகத்துடன் தற்போது வசித்து வந்தாராம்.
உலகநாதனை 25 ஆண்டுகளாக, தான் கவனித்து கொண்டதற்காக அவரது சொத்தில் பங்கு வேண்டும் என கேட்டு ராதாகிருஷ்ணன் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடா்ந்தாராம்.
இதனால், ஆத்திரமடைந்த ஆறுமுகம், அவரது மகன் மணிகண்டன் ஆகியோா் கடந்த 29 ஆம் தேதி ராதாகிருஷ்ணன் வீட்டுக்குச் சென்று வாக்குவாதம் செய்துள்ளனா். அப்போது கம்பால் தாக்கப்பட்டதில் ராதாகிருஷ்ணன், அவரது மகன் அய்யம்பெருமாள் ஆகியோா் காயமடைந்தனா்.
அவா்களை மீட்டு, திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், சுத்தமல்லி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து ஆறுமுகம், அவரது மகன் மணிகண்டன் ஆகியோரை கைது செய்தனா்.
இந்நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ராதாகிருஷ்ணன் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதனால் சுத்தமல்லி போலீஸாா் கொலை முயற்சி வழக்கை, கொலை வழக்காக மாற்றி விசாரித்து வருகின்றனா்.