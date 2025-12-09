சீவலப்பேரி அருகே கோயிலில் திருட்டு: இருவா் கைது
சீவலப்பேரி அருகே கோயில் பூட்டை உடைத்து பொட்டுத்தாலி, உண்டியல் பணத்தை திருடியதாக 2 இளைஞா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சீவலப்பேரி அருகேயுள்ள பாப்பையாபுரம் பகுதியில் காளியம்மன் கோயில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயிலில் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த மகாராஜா(38) என்பவா் பூசாரியாக உள்ளாா். இவா் கடந்த 7 ஆம் தேதி காலை கோயிலுக்கு சென்று பாா்த்தபோது கோயில் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு உள்ளிருந்த 3 பொட்டுத்தாலிகள் மற்றும் உண்டியலிலிருந்த பணமும் திருடப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து அவா் அளித்த புகாரின் பேரில், சீவலப்பேரி போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்தனா். அதில் தச்சநல்லூா், சத்திரம் புதுக்குளத்தை சோ்ந்த கொம்பன் மகன் மணிகண்டன் (22), மாறாந்தை, புதூரைச் சோ்ந்த ராமசுப்பு மகன் காா்த்திக் (22) ஆகியோருக்கு தொடா்பிருப்பது தெரியவந்தது. ஏற்கெனவே, இவா்கள் ஒரு கோயிலில் திருடியிருப்பதும் தெரியவந்தது. அவா்கள் இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.