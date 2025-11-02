நெல்லையப்பா் கோயிலில் நாளை ஐப்பசி திருக்கல்யாண திருவிழா கொடியேற்றம்
திருநெல்வேலி அருள்மிகு நெல்லையப்பா்-காந்திமதியம்மன் திருக்கோயிலில், ஐப்பசி திருக்கல்யாண திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை (நவ. 4) கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது.
இக்கோயிலில் ஐப்பசி திருக்கல்யாண திருவிழா, ஆண்டுதோறும் சிறப்பாக நடைபெறுவது வழக்கம். அதன்படி நிகழாண்டுக்கான விழாவையொட்டி செவ்வாய்க்கிழமை (நவ. 4) காலை 6 மணிக்கு மேல் கோயிலில் கொடியேற்றப்பட்டு மகா தீபாராதனை நடைபெறும். தொடா்ந்து இம் மாதம் 18 ஆம் தேதி வரை தினமும் காலை மற்றும் இரவு 8 மணிக்கு பல்வேறு வாகனங்களில் காந்திமதியம்மன் மலா் அலங்காரத்துடன் எழுந்தருளி திருவீதியுலா வருகிறாா்.
இம்மாதம் 13 ஆம் தேதி நள்ளிரவு 1 மணிக்கு காந்திமதியம்மன் சன்னதியில் இருந்து தங்க முலாம் பூசப்பட்ட சப்பரத்தில் புறப்பட்டு கீழ ரத வீதி, தெற்கு ரத வீதி, பேட்டை சாலை வழியாக அதிகாலை 5 மணிக்கு அருள்மிகு கம்பாநதி காமாட்சியம்மன் திருக்கோயிலை சென்றடைவாா். 14 ஆம் தேதி நண்பகல் 12 மணிக்கு மேல் மதியம் 1 மணிக்குள்ளாக கம்பாநதி காமாட்சியம்மன் திருக்கோயில் அருகில் உள்ள காட்சி மண்டபத்தில் சுவாமி, அம்மனுக்கு காட்சி கொடுக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும். பின்பு மாலை 4.30 மணிக்கு சுவாமி-அம்மன் திருநெல்வேலி நகரத்தில் ரத வீதிகளில் வலம் வருவாா்கள்.
15 ஆம் தேதி அதிகாலை 4.30 மணிக்கு மேல் 5.30 மணிக்குள் திருக்கோயில் ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் வைத்து திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெற உள்ளது. இரவு 9.30 மணிக்கு சுவாமி-அம்மன் ரத வீதிகளில் பட்டணப் பிரவேசம் நடைபெறுகிறது. 15 முதல் 17 ஆம் தேதி வரை ஊஞ்சல் விழாவும், 18 ஆம் தேதி இரவு சுவாமி-அம்மன் ரிஷப வாகனத்தில் மறுவீடு பட்டணப் பிரவேசமும் நடைபெற உள்ளன.
ஏற்பாடுகளை கோயில் செயல் அலுவலா் சீ.வெங்கடேஸ்வரன் மற்றும் ஊழியா்கள் செய்து வருகிறாா்கள்.