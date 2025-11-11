திருநெல்வேலி
ஏா்வாடி - நெல்லை பேருந்தில் பெண்ணின் தங்க நகை மாயம்
ஏா்வாடியிலிருந்து திருநெல்வேலிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை பேருந்தில் வந்த பெண்ணின் 8 பவுன் தங்கநகை மாயமானது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை
ஏா்வாடியிலிருந்து திருநெல்வேலிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை பேருந்தில் வந்த பெண்ணின் 8 பவுன் தங்கநகை மாயமானது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகிறாா்கள்.
ஏா்வாடி வடக்கு ரத வீதியை சோ்ந்த பாலசுப்பிரமணியன் மனைவி வள்ளியம்மாள் (72). இவா், தச்சநல்லூரில் உள்ள உறவினா் வீட்டுக்கு செல்ல ஏா்வாடியில் இருந்து அரசு ப்பேருந்தில் திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்தாராம்.
பேருந்தில் இருந்து இறங்கும்போது அவா் கழுத்தில் அணிந்திருந்த 8 பவுன் தங்கச்சங்கிலி மாயமானது தெரியவந்ததாம். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் மேலப்பாளையம் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகிறாா்கள்.