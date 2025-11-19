திருநெல்வேலி
அம்பையில் பைக் விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழப்பு
திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரத்தில் நேரிட்ட பைக் விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரத்தில் புதன்கிழமை நேரிட்ட பைக் விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
அம்பாசமுத்திரம், சேனையா் பஜனை மடத் தெருவைச் சோ்ந்த ஆறுமுகநயினாா் என்ற கண்ணன் மகன் மாயாண்டி (32). இவா் கல்லிடைக்குறிச்சியில் தனது தந்தை நடத்திவரும் பழக் கடையில் வேலை பாா்த்து வந்தாா். புதன்கிழமை மதியம் சாப்பிடுவதற்காக கடையிலிருந்து வீட்டுக்கு பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது, சாலையின் குறுக்கே நாய் வந்ததில், பைக் நிலைதடுமாறி மாயாண்டி கீழே விழுந்தாா். இதில், காயமடைந்த அவரை மீட்டு திருநெல்வ்வேலிஅரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். ஆனால், அவா் வழியிலேயே உயிரிழந்தாா். அம்பாசமுத்திரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.