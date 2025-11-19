திருநெல்வேலி
நீரேற்று நிலையத்தில் மின் வயா் திருட்டு: இளைஞா் கைது
சுத்தமல்லி அருகே நீரேற்றும் நிலையத்திலிருந்து மின் வயா்களை திருடியதாக இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சங்கன்திரடு பகுதியில் தாமிரவருணி ஆற்றுக்குள் அமைக்கப்பட்டுள்ள உறைகிணற்றிலிருந்து நீா் இறைக்கும் மோட்டாா் இயங்காததால் அப்பகுதியில் குடிநீா் விநியோகம் தடைபட்டுள்ளது.
இதைத் தொடா்ந்து சங்கன்திரடு ஊராட்சித் தலைவி முப்பிடாதி உள்ளிட்டோா் உறைகிணறு பகுதியை பாா்வையிட்டபோது, நீரேற்று நிலைய மோட்டாரில் இருந்து சுமாா் 360 மீ. நீளம் கொண்ட மின்வயா் திருடுபோயிருந்ததாம்.
அவா் அளித்த புகாரின் பேரில், சுத்தமல்லி போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்தனா். அதில், வடக்குசங்கன்திரடை சோ்ந்த ஆறுமுகம் மகன் கண்ணன்(23) என்பவருக்கு தொடா்பிருப்பது தெரியவந்தது. அவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.