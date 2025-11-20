அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் ஜாதி பாகுபாடு கூடாது: க.கிருஷ்ணசாமி
ஏழை, எளிய மக்களுக்கான அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகள், அரசு அதிகாரிகள் ஜாதி பாகுபாடின்றி செயலாற்ற வேண்டும் என்றாா் புதிய தமிழகம் கட்சியின் நிறுவனா்-தலைவா் க.கிருஷ்ணசாமி.
தேவேந்திரகுல வேளாளா் மற்றும் விளிம்பு நிலை மக்களுக்கான அடிப்படை வசதிகளை செய்து தரவில்லை எனக் கூறி, உள்ளாட்சி அமைப்புகளை கண்டித்து, புதிய தமிழகம் கட்சி சாா்பில் திருநெல்வேலி சந்திப்பில் ஆா்ப்பாட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு தலைமை வகித்து அவா் பேசியதாவது: தமிழகத்தில் கடந்த நான்கரை ஆண்டுகால திமுக ஆட்சியில் தேவேந்திரகுல வேளாளா் சமூகத்தினா் வசிக்கும் பகுதிகளில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான நிதியை முறையாக செலவிடவில்லை.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அச்சமூகத்தினரும், ஏழை- எளிய மக்களும் வசிக்கும் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை, பேருந்து, தெரு விளக்கு , குடிநீா், தரமான சாலைகள் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை செய்துதரவில்லை. அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுத்து இந்த வசதிகளை ஏற்படுத்திக்கொடுக்க வேண்டும்.
மேலும், இவ்விஷயத்தில் உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகள், அரசு அதிகாரிகள் ஜாதி பாகுபாடின்றி நடுநிலையோடு செயலாற்ற வேண்டும். மதுக்கடைகள் வேண்டாம் என போராடும் மக்கள் மீது மதுவை திணிக்கும் அரசு, குடிநீா் கேட்டால் செய்துகொடுக்க மறுக்கிறது. எனவே, இம்மாவட்டத்தில் குடிநீா் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் நிறைவேற்றப்படாத அ கிராமங்களை அரசு ஆய்வுசெய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில், திருநெல்வேலி மாவட்டச் செயலா் முத்தையா ராமா், கொள்கைப் பரப்புச் செயலா் சிவக்குமாா், துணை அமைப்புச் செயலா் கிருபை ராஜ் உள்பட 100-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.