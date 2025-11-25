வள்ளியூரில் ஸ்ரீமுத்துகிருஷ்ண சுவாமியின் குரு பூஜை விழா தொடக்கம்
வள்ளியூா்: வள்ளியூா் சுவாமியாா் பொத்தையில் உள்ள ஸ்ரீமுத்துகிருஷ்ண சுவாமியின் 112-ஆவது குருபூஜை தேரோட்டத் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது.
காலை 6 மணிக்கு சூட்டுபொத்தை அடிவாரத்தில் உள்ள வன விநாயகருக்கு அபிஷேகம், சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றன. காலை 8 மணிக்கு வசந்த மண்டபத்தில் ஸ்ரீமாதாஜி வித்தம்மா முன்னிலையில் முத்துகிருஷ்ண சுவாமிக்கு அபிஷேகம், சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றன. மாலை 5.30 மணிக்கு சித்திரகூடத்தில் நிரஞ்சனா ஸ்ரீனிவாசனின் குரலிசை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
விழா 10 நாள்கள் நடைபெறும். தினமும் வசந்த மண்டபத்தில் ஸ்ரீமுத்துகிருஷ்ண சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், பூஜை நடைபெறும். தினமும் அன்னதானம், இரவு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.
முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம் 30 ஆம் தேதி நடைபெறும். அதிகாலை வனவிநாயகருக்கு அபிஷேகம், சிறப்பு பூஜை நடைபெறும். காலை 5 மணிக்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் ஸ்ரீ முத்துகிருஷ்ண சுவாமி எழுந்தருளுகிறாா். ஸ்ரீமாதாஜி வித்தம்மா தேரை வடம்பிடித்து தொடங்கி வைக்கிறாா். தோ் நிலைக்கு வந்த பின்னா் சிறப்பு அன்னதானம் நடைபெறும். இரவு சித்திரகூடத்தில் கலா தா்ஷனா கலைஞா்களின் கிருஷ்ணலீலா தரங்கம் என்ற பரத நாட்டியம் நடைபெறும். டிச. 1-ஆம் தேதி காலை ஸ்ரீமுத்துகிருஷ்ண சுவாமி குருபூஜை, இரவு சித்ரா விஸ்வேஸ்வரன் நெறியாள்கையில் ஸ்ரீ பொத்தை லலிதகலா மந்திா் மாணவா்களின் பரத நாட்டியம் நடைபெறும். டிச. 4 ஆம் தேதி அதிகாலை 5 மணிக்கு பௌா்ணமி கிரிவலம், காலை 8 மணிக்கு குரு ஜெயந்தி ஆராதனை, மாலை 5 மணிக்கு உச்சியில் காா்த்திகை தீபம் ஏற்றும் நிகழ்ச்சி ஆகியன நடைபெறும்.
ஏற்பாடுகளை ஸ்ரீமாதாஜி வித்தம்மா தலைமையில் ஸ்ரீமுத்துகிஷ்ண சுவாமி மிஷன் நிா்வாகிகள் செய்து வருகின்றனா்.