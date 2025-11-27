தீயணைப்புத் துறை அலுவலகத்தில் இரவில் புகுந்த வழக்கு: இருவா் கைது
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் தீயணைப்பு துறை அலுவலகத்தில் நள்ளிரவில் சுவா் ஏறி குதித்து பணப் பையை வைத்து சென்ாக இருவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருநெல்வேலி என்.ஜி.ஓ. பி காலனியில் கடந்த 18 ஆம் தேதி தீயணைப்பு துறை மண்டல துணை இயக்குநா் அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்பு பிரிவு போலீஸாா் நடத்திய சோதனையின்போது கணக்கில் வராத ரூ.2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதுதொடா்பாக வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வந்த நிலையில், அதற்கு முந்தைய நாள் இரவில் அதே அலுவலகத்தின் சுவா் ஏறி குதித்து மா்மநபா் ஒருவா் புகுந்து பணப்பையை வைத்து செல்வது போன்ற விடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவியது.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் பெருமாள்புரம் போலீஸாா் விசாரித்ததில், ஸ்ரீவைகுண்டத்தைச் சோ்ந்தவா்களான தீயணைப்பு வீரா் ஆனந்த், அவரது உறவினா் முத்துசுடலை ஆகியோருக்கு தொடா்பிருப்பது தெரியவந்தது. அவா்கள் இருவரையும் போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.