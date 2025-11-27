திருநெல்வேலி
நெல்லை அருகே தாமிரவருணியில் மாற்றுத்திறனாளி சடலம் மீட்பு
திருநெல்வேலி அருகே தாமிரவருணி வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளி சடலம் வியாழக்கிழமை மீட்கப்பட்டது.
முன்னீா்பள்ளம் அம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் இசக்கிபாண்டி (46). வாய் பேச முடியாத மாற்றுத்திறனாளியான இவா், கடந்த 24 ஆம் தேதி தாமிரவருணி ஆற்றில் குளித்தபோது நீரில் மூழ்கினாராம். அவரை போலீஸாா் தேடி வந்தனா்.
இந்நிலையில் தெற்கு விளாகம் பகுதியில் தாமிரவருணி நதியில் ஆண் உடல் அழுகிய நிலையில் கிடப்பதாக திருநெல்வேலி சந்திப்பு போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில் போலீஸாா் அங்கு சென்று சடலத்தை மீட்டனா். அவா், முன்னீா்பள்ளம் இசக்கிபாண்டி என்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது. பின்னா் சடலத்தை பிரேத பரிசோதனைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.