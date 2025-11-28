திருநெல்வேலி
போக்ஸோ வழக்கில் தொடா்புடையவா் தடுப்புக் காவல் சட்டத்தின் கீழ் கைது
போக்ஸோ வழக்கில் தொடா்புடைய நான்குனேரி இளைஞரை, தடுப்புக்காவல் சட்டத்தின்கீழ் போலீஸாா் கைது செய்து பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் வியாழக்கிழமை அடைத்தனா்.
நான்குனேரி அருகேயுள்ள மறுகால்குறிச்சியை சோ்ந்த நல்லகண்ணு மகன் செல்லத்துரை என்ற செல்வா (37). போக்ஸோ வழக்கில் தொடா்புடையவா். இவரை தமிழ்நாடு தடுப்புக்காவல் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து சிறையில் அடைக்குமாறு, நான்குனேரி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் மங்கையா்க்கரசி, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ச. சிலம்பரசனுக்கு கருத்துரு அனுப்பினாா்.
இதையடுத்து, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் பரிந்துரையின்படி, மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. சுகுமாா் உத்தரவின் பேரில் செல்லத்துரை என்ற செல்வா கைது செய்யப்பட்டு, பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.