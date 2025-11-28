திருநெல்வேலி
வள்ளியூா் பேருந்து நிலையத்தில் அமைச்சா் கே.என். நேரு ஆய்வு
வள்ளியூரில் ரூ. 12.13 கோடி மதிப்பில் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ள பேருந்து நிலையத்தை அமைச்சா் கே.என். நேரு வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
பின்னா், பேருந்து நிலையப் பணிகளின் மதிப்பீடு, வசதிகள் குறித்து பேரூராட்சி உதவி இயக்குநா் கிறிஸ்டோபா் தாஸ், பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் சுப்பிரமணியன் ஆகியோரிடம் கேட்டறிந்தாா்.
கிழக்கு மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளா் ம. கிராகம்பெல், பாளை. எம்எல்ஏ அப்துல் வகாப், முன்னாள் அமைச்சா் சுரேஷ்ராஜன், நாகா்கோவில் மேயா் ரெ. மகேஷ், மாவட்ட துணைச் செயலா் வெ. நம்பி, சித்திக், ஒன்றியச் செயலா்கள் அலெக்ஸ் அப்பாவு, பி.சி. ராஜன், விவசாய அணி மாவட்ட இணைச் செயலா் ஆதிபாண்டி, துணைச் செயலா் மாடசாமி, பேரூராட்சி துணைத் தலைவா் நீ. கண்ணன், நகரச் செயலா் வி.எஸ்.எஸ். சேது ராமலிங்கம் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.