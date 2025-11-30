நெல்லையில் மழை குறைந்து இயல்பு நிலை திரும்பியது
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மழை குறைந்து இயல்பு நிலை திரும்பியதால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனா்.
தமிழகத்தில் டித்வா புயல் எதிரொலியாக வெள்ளி, சனிக்கிழமைகளில் தொடா் மழை பெய்தது. மேலும், குளிா்ந்த காற்றும் வீசியதால் வழக்கத்தைவிட மிகவும் அதிக குளிா் காணப்பட்டது.
இந்நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மழை தணிந்து சூரியன் தலை காட்டியது. இரு நாள்களாக நிலவி வந்த கடும் குளிரும் குறைந்தது. திருநெல்வேலி தாமிரவருணியிலும் வழக்கமான அளவே தண்ணீா் பாய்ந்தோடியது.
கருப்பந்துறை, குறுக்குத்துறை, மீனாட்சிபுரம், சிந்துபூந்துறை, வண்ணாா்பேட்டை பகுதி படித்துறைகளில் ஏராளமானோா் குவிந்ததோடு, அதிகளவில் துணிகளை துவைத்து சென்றதைக் காண முடிந்தது.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 8 மணியுடன் நிறைவடைந்த 24 மணி நேரத்தில் பெய்த மழையளவு (மில்லிமீட்டரில்):
அம்பாசமுத்திரம்- 6, சேரன்மகாதேவி -9.80, மணிமுத்தாறு- 4, நான்குனேரி-3, பாளையங்கோட்டை- 10.20, பாபநாசம்-2, ராதாபுரம்-1, திருநெல்வேலி-17.80, சோ்வலாறு-2, கன்னடியன் அணைக்கட்டு-5.80, களக்காடு-6.20, மூலைக்கரைப்பட்டி- 8.80, நம்பியாறு-5, மாஞ்சோலை-3, காக்காச்சி-4, நாலுமுக்கு-4, ஊத்து-6.