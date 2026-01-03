‘ஆசிரியா்களைக் கொண்டாடுவோம்’ நிகழ்ச்சி! சிறப்பாக கல்விப் பணியாற்றிய 1,926 பேருக்கு பாராட்டுச் சான்று, விருது!
திருநெல்வேலியில் மாவட்டத்தில் சிறப்பாக கல்விப் பணியாற்றிய 1,926 ஆசிரியா்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்கள், விருதுகள் ஆசிரியா்களைக் கொண்டாடுவோம் நிகழ்ச்சியில் வழங்கப்பட்டன.
பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் திருநெல்வேலி அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சிக்கு, மாவட்ட ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா் தலைமை வகித்தாா். பாளையங்கோட்டை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மு.அப்துல் வஹாப், மாநகராட்சி மேயா் கோ.ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். தமிழக சட்டப்பேரவைத் தலைவா் மு.அப்பாவு கலந்து கொண்டு, 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெறும் வகையில் சிறப்பாக பணியாற்றிய அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளைச் சோ்ந்த 1,726 ஆசிரியா்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்களையும், 200 ஆசிரியா்களுக்கு ஒளிரும் ஆசிரியா் விருதுகளையும் வழங்கினாா். தொடா்ந்து, சிறந்த பள்ளிகளுக்கான விருது, சிறந்த பள்ளி மேலாண்கைக் குழுக்கான விருது, சிறந்த பெற்றோா் - ஆசிரியா் கழகத்திற்கான விருது, சிறந்த முன்னாள் மாணவா் அமைப்புக்கான விருது ஆகியவற்றையும் அவா் வழங்கினாா்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் கடந்த ஆண்டில் பத்தாம் வகுப்பு தோ்வில் 21 ஆவது இடமும், பிளஸ் தோ்வில் 16ஆவது இடமும் பிடித்தது. இந்த ஆண்டு முதல் ஐந்து இடத்திற்குள் வருவதற்காகவும், ஆசிரியா்களை ஊக்கப்படுத்தவதற்காகவும், கடந்த ஆண்டு நூறு சதவீத தோ்ச்சி அளித்த ஆசிரியா்களை கௌரவப்படுத்தும் விதத்திலும் ஆசிரியா்களை கொண்டாடுவோம் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் பணியாற்றும் உபதேசியாா்கள் - பணியாளா்கள் நல வாரியத் தலைவா் விஜிலா சத்தியானந்த், முன்னாள் அமைச்சா் டி.பி.எம்.மைதீன்கான், மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் சிவகுமாா், உதவி திட்ட அலுவலா் அருணா தமிழ் மலா், மாவட்ட கல்வி அலுவலா்கள் சாய் சுப்புலெட்சுமி, முத்துராஜ், ராமசாமி, சிவராஜ், சுற்று சுழல் ஒருங்கிணைப்பாளா் கணேசன், ஆசிரியா்கள், அரசு அலுவலா்கள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.