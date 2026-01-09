திருநெல்வேலி
சித்த மருத்துவக் கல்லூரியில் தமிழ் நிறை பொங்கல் விழா
பாளையங்கோட்டையில் உள்ள அரசு சித்த மருத்துவக் கல்லூரியில் தமிழ் நிறை பொங்கல் என்ற தலைப்பில் சமத்துவ பொங்கல் விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இவ்விழாவையொட்டி மாணவ-மாணவிகள் கல்லூரி வளாகம் முழுவதும் வண்ண கோலமிட்டனா். கல்லூரி முதல்வா் மல்லிகா பொங்கல் இடுவதை தொடங்கி வைத்தாா். சூரியவழிபாடு, சித்தா் வழிபாடு நிகழ்ச்சிகளும், மாணவா்- மாணவகளின் கலைநிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன. மாணவா்-மாணவியா் வேட்டி-சேலை என பாரம்பரிய ஆடை அணிந்து ஆட்டம்- பாட்டத்துடன் பொங்கலை கொண்டாடி மகிழ்ந்தனா்.
