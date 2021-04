ஒன்றரை வயது குழந்தை உள்பட ஒரே நாளில் 205 பேருக்கு கரோனா; 2 போ் பலி: சுகாதாரப் பணிகள் தீவிரம்

ஒன்றரை வயது குழந்தை உள்பட ஒரே நாளில் 205 பேருக்கு கரோனா; 2 போ் பலி: சுகாதாரப் பணிகள் தீவிரம்

Published on : 21st April 2021