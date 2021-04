குமரி மேற்கு மாவட்டத்தில் பலத்த மழை: அணைகளுக்கு நீா்வரத்து அதிகரிப்பு; பேச்சிப்பாறையில் 72 மி.மீ. பதிவு

By DIN | Published on : 21st April 2021 07:51 AM | அ+அ அ- | |