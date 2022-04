கொல்லங்கோடு பத்ரகாளி அம்மன் கோயிலில் தூக்கத் திருவிழா: குழந்தைகளை கையில் ஏந்தியவாறு தூக்க நேர்ச்சை நிறைவேற்றும்

By DIN | Published on : 04th April 2022 09:00 AM | Last Updated : 04th April 2022 09:00 AM | அ+அ அ- |