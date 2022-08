குமரி மாவட்டத்தில் 2,139 மகளிா் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு ரூ.118 கோடி வங்கி கடன் ஆட்சியா் தகவல்

By DIN | Published On : 04th August 2022 12:00 AM | Last Updated : 04th August 2022 12:00 AM | அ+அ அ- |