திருவட்டாறு கோயில் கும்பாபிஷே விழாவில் சுவாமி விக்ரகங்கள் எழுந்தருளல்

By DIN | Published On : 01st July 2022 12:29 AM | Last Updated : 01st July 2022 12:29 AM | அ+அ அ- |