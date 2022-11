இந்தோனேசியாவில் மா்மமான முறையில் மீனவா் உயிரிழப்பு: நடவடிக்கை கோரி ஆட்சியரிடம் மனு

By DIN | Published On : 16th November 2022 12:51 AM | Last Updated : 16th November 2022 12:51 AM | அ+அ அ- |