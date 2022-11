கொல்லங்கோடு பத்ரகாளி அம்மனுக்கு வெங்கஞ்சி கோயிலில் நவ. 17 முதல் மண்டல கால பூஜை

