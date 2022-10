குமரி ஸ்ரீகுகநாதீஸ்வரா் கோயிலில் அக். 16இல் 1008 சங்காபிஷேகம்

