குமரி மாவட்டத்தில் சூறைக் காற்றுடன் பலத்த மழை: மரங்கள், மின்கம்பங்கள் சாய்ந்தன

By DIN | Published On : 06th July 2023 12:00 AM | Last Updated : 06th July 2023 12:00 AM | அ+அ அ- |