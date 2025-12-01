தென்தாமரைகுளத்தில் புறா பந்தயத்தில் வென்றவா்களுக்கு பரிசளிப்பு
கன்னியாகுமரி: தென்தாமரைகுளம், உதயம் புறா கிளப் சாா்பில் 41ஆவது ஆண்டு புறா பந்தயத்தில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கான பரிசளிப்பு விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
இப்போட்டியில், சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த நூற்றுக்கணக்கான புறாக்கள் பங்கேற்றன. இதில், மலையன்விளை, ஸ்டாலின் என்பவரது புறா முதல் பரிசாக ரூ. 20,000, சித்தன்குடியிருப்பு, மணிகண்டன் புறா 2ஆம் பரிசாக ரூ. 15,000, சாமிதோப்பு, அஜித் புறா 3ஆம் பரிசாக ரூ. 10,000, ஈச்சன்விளை, சத்யமூா்த்தி புறா 4ஆம் பரிசாக ரூ. 5,000, சோட்டப்பணிக்கன் தேரிவிளை, பொன் ராஜேஷ் புறா 5ஆம் பரிசாக ரூ. 3,000 பெற்றது. மேலும், வெற்றி பெற்ற புறா உரிமையாளா்களுக்கு வெற்றிக் கோப்பையும் வழங்கப்பட்டது.
பரிசளிப்பு விழாவில், உதயம் புறா கிளப் தலைவா் வீரமோகன் ராய், கரும்பாட்டூா் முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் பாலமுருகன், கிளப் செயலா் ஒய்.எம். ஆன்றணி, பொருளாளா் ஐ. துரைராஜ், துணைத் தலைவா்கள் பி. ராஜமணி, ஏ. மணிகண்டன் ஆகியோா் கலந்து கொண்டு பரிசு மற்றும் கோப்பைகளை வழங்கினா்.
கிளப் துணைச் செயலா் வி. ஏசுதாசன், சட்ட ஆலோசகா் ஜனா யுகேந்த் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.