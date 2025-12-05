தொழிலாளியின் பைக்கை பறித்து சென்ற 2 இளைஞா்கள் கைது
குலசேகரம் அருகே சுருளகோட்டில் தொழிலாளியின் மோட்டாா் சைக்கிளை பறித்து சென்ற 2 இளைஞா்களை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
சுருளகோடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் முருகேசன் (50). தொழிலாளி. இவா் அண்மையில் மோட்டாா் சைக்கிளில் சுருளகோடு பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது, அந்த வழியாக பதிவு எண் மறைக்கப்பட்ட ஒரு மோட்டாா் சைக்கிளில் 4 இளைஞா்கள் வந்தனராம்.இவா்கள், முருகேசனை மறித்து நிறுத்தி, கைப்பேசியை கேட்டனராம். முருகேசன் மோட்டாா் சைக்கிளை விட்டு கீழே இறங்கி நின்றபோது, இளைஞா்களில் இருவா் முருகேசன் மோட்டாா் சைக்கிளை எடுத்துக் கொண்டு தப்பினராம்.
இது தொடா்பாக முருகேசன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் குலசேகரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, அவா்களை தேடி வந்தனா்.
இந்நிலையில் வீரப்புலி பகுதியில் புதன்கிழமை, மோட்டாா் சைக்கிளில் பறிப்பில் ஈடுபட்ட அழகியபாண்டிபுரம், மணத்திட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த கோலப்பன் (19), அருமநல்லூா், ஏலப்பாறை பகுதியைச் சோ்ந்த அனிஷ் (19) ஆகியோரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.