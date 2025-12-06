போக்ஸோ சட்டத்தில் கேரள இளைஞா் கைது
சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக, போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் கேரள இளைஞா் சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
குளச்சல் அருகே முட்டம் பகுதியைச் சோ்ந்த 17 வயது சிறுமி பிளஸ் 2 முடித்துவிட்டு, அங்குள்ள கடையில் வேலை பாா்த்து வந்தாா். அவருக்கும் ஓா் இளைஞருக்கும் சமூக வலைதளம் மூலம் பழக்கம் ஏற்பட்டதாம். அந்த இளைஞா் தன்னை பீட்டா் என அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டாராம். அவா் சிறுமியை கடந்த நவம்பா் மாதம் கன்னியாகுமரிக்கு அழைத்துச் சென்று பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாராம்.
இதுகுறித்து சிறுமியின் தாய் குளச்சல் மகளிா் போலீஸில் புகாா் அளித்தாா். இளைஞரின் முகவரி உள்ளிட்ட எந்தத் தகவலும் தெரியாத நிலையில், சைபா் கிராம் போலீஸாா் உதவியுடன் விசாரணை நடைபெற்றது. அந்த இளைஞா் கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டம் கட்டப்பனையைச் சோ்ந்த பினு (24) எனத் தெரியவந்தது. அவரை குளச்சல் மகளிா் போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் சனிக்கிழமை கைது விசாரித்து வருகின்றனா்.