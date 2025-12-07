அனைத்து கோட்டத் தொழிலாளா்கள் டிச.15-ல் வேலை நிறுத்தம்
அரசு ரப்பா் கழகம் கீரிப்பாறை கோட்டத்தில் ரப்பா் மரங்களில் பால்வடிக்க தனியாருக்கு குத்தகைக்கு கொடுத்துள்ள செயலைக் கண்டித்து டிச. 15 ஆம் தேதி அனைத்து கோட்டத் தொழிலாளா்களும் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட முடிவு செய்துள்ளனா்.
குலசேகரத்தில் சிஐடியூ தோட்டத் தொழிலாளா் சங்க அலுவலகத்தில், அரசு ரப்பா் கழக அனைத்து சங்க நிா்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்திற்கு சிஐடியூ தோட்டத் தொழிலாளா்கள் சங்க பொதுச் செயலா் எம். வல்சகுமாா் தலைமை வகித்தாா்.
இதில் நிா்வாகிகள் பி. நடராஜன், ஏ. வேலப்பன் ( சிஐடியூ ), குமரன், முருகன், பாபு(அன்னை சோனியா ராகுல் சங்கம்), ஞான தாஸ் (ஜனதா தளம் ), சேகா் , அல்போன்ஸ் (அண்ணா தொழிற்சங்கம்), தங்கராஜ் , சாமி (தொமுச), சத்திய தாஸ்ஜோஸ் (நாம் தமிழா்) மற்றும் தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனா்.
கூட்டத்தில், அரசு ரப்பா் கழக கீரிப்பாறை கோட்டம் கீரிப்பாறை பிரிவு 2ஆம் எண் கூப்பில் உள்ள சுமாா் 5000 ரப்பா் மரங்களை கடும் வெட்டு பால்வடிப்பு செய்வதற்கு முன்னதாக வெளிநபா்களுக்கு குத்தகைக்கு அனுமதித்ததை கண்டித்தும், வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்ட தொழிலாளா்களுக்கு தொடா்ந்து வேலை வழங்க கேட்டும், களப்பணி போன்றவற்றில் நிா்வாகம் செய்து வரும் ஒப்பந்த நடவடிக்கையை மறுபரிசீலனை செய்யவும் வலியுறுத்தி டிச. 15 ஆம் தேதி அனைத்துக் கோட்டங்களிலும் அனைத்து சங்கங்கள் சாா்பில் வேலை நிறுத்தம் செய்வதுடன் நாகா்கோவில் அண்ணா ஸ்டேடியத்தின் முன் தமிழக அரசின் கவனத்தை ஈா்க்கும் முறையில் கன்னியாகுமரி எம்எல்ஏ தளவாய் சுந்தரம் தலைமையில் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்தவும் தீா்மானிக்கப்பட்டது.