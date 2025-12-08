மீனவா்களின் நலம் காக்கும் திமுக அரசு: அமைச்சா் மனோ தங்கராஜ்
மீனவா்களின் நலம் காக்கும் அரசாக, திமுக அரசு செயல்படுகிறது என்றாா் அமைச்சா் மனோ தங்கராஜ்.
தேங்காப்பட்டினம் மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கூடுதல் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளையும், கன்னியாகுமரி, பெரியநாயகி தெருவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மீன்பிடி இறங்குதளத்தில் தூண்டில் வளைவு நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதையும் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் காணொலிக் காட்சி வாயிலாக திங்கள்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
அதைத் தொடா்ந்து, தேங்காய்ப்பட்டினம் துறைமுக அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட ஆட்சியிா் ரா. அழகுமீனா தலைமை வகித்தாா். கிள்ளியூா் எம்எல்ஏ எஸ். ராஜேஷ்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா்.
பால்வளத் துறை அமைச்சா் மனோ தங்கராஜ் குத்துவிளக்கேற்றி, கல்வெட்டைத் திறந்து வைத்து பேசியதாவது: முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின், மீனவா்கள் நலனில் அக்கறை கொண்டு, மீனவா்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்து வருகிறாா். மீனவா்களின் நலம் காக்கும் அரசாக, திமுக அரசு செயல்படுகிறது என்றாா் அவா்.
மீன்வளத் துறை துணை இயக்குநா் கோபிநாத், செயற்பொறியாளா் பிரேமலதா, தமிழ்நாடு மீனவா் நல வாரிய உறுப்பினா் நீரோடி ஜோஸ், உதவி செயற்பொறியாளா் சுபாஷ், தேங்காய்பட்டினம் மீன்பிடித் துறைமுக மேலாண்மை சங்க உறுப்பினா் அந்தோணி பிச்சை, ஜாா்ஜ் ராபின்சன், தேங்காய்பட்டினம் ஜமாத் தலைவா் அகமது கபீா் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.