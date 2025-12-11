குமரி மாவட்டத்தில் மின்னணு இயந்திரங்களை சரிபாா்க்கும் பணி தொடக்கம்
நாகா்கோவில், டிச. 11: கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திர கிட்டங்கியில் வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களை முதல் கட்டமாக சரிபாா்க்கும் பணி அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான ரா.அழகுமீனா வியாழக்கிழமை தொடக்கிவைத்து ஆய்வு செய்தாா்.
பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களுக்கு அளித்த பேட்டி:
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள 5,594 வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள், 4,040 கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், 2,802 வி.வி.பேட் கருவிகள் மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திர கிட்டங்கியில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டிருந்தன.
இதில் 900 வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் டிச.10 ஆம் தேதி விருதுநகா் மாவட்டத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. மீதமுள்ள 4,694 வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள், 4 ,040 கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், 2,802 வி.வி.பேட் கருவிகள் கிட்டங்கியில் உள்ளன.
இந்த இயந்திரங்களை முதல்நிலை சரிபாா்க்கும் பணி பெல் நிறுவனத்தைச் சோ்ந்த 9 பொறியாளா்கள் கொண்ட குழுவினரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் டிச. 11 ஆம் தேதி தொடக்கிவைக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் பணிகள் காலை 9 மணி முதல் மாலை 7 மணி வரை நடைபெறும் என்றாா் அவா்.
ஆய்வில் மாவட்ட உதவித் தோ்தல் அலுவலா், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் அ.பூங்கோதை, உதவிஆட்சியா் (பயிற்சி) ராகுல்குமாா், நாகா்கோவில் சட்டப்பேரவை தொகுதி வாக்காளா் பதிவு அலுவலா், நாகா்கோவில் கோட்டாட்சியா் சு.காளீஸ்வரி, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) கு.சுகிதா, தோ்தல் தனி வட்டாட்சியா் வினோத், ஆட்சியா் அலுவலக மேலாளா் (பொது) சுப்பிரமணியன், பெல் நிறுவன பொறியாளா்கள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகள் வீரவா்க்கீஸ், ஆனந்த், ராமகிருஷ்ணன் (திமுக), விஜயகுமாா் (பாஜக), பன்னீா்செல்வம் (காங்கிரஸ்) பிரபு (நா.த.க.), பாவலா் ரியாஸ் (வி.சி.க), மனோஜ் (என்.பி.பி.), அரசுஅலுவலா்கள், பணியாளா்கள் கலந்துகொண்டனா்.