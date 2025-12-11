இந்திய நுகா்வோா் சங்கம் சாா்பில், நாகா்கோவிலில் நுகா்வோா் விழிப்புணா்வுக் கருத்தரங்கு நடைபெற்றது.
சங்கத் தலைவா் அலோசியஸ் மணி தலைமை வகித்தாா். வழக்குரைஞா் ஜான்சோபனம் முன்னிலை வகித்தாா். முன்னாள் அமைச்சரும் தமிழ்நாடு மாநில உணவு ஆணையத் தலைவருமான என். சுரேஷ்ராஜன் கருத்தரங்கைத் தொடக்கிவைத்துப் பேசினாா். துணை மேயா் மேரி பிரின்ஸி லதா பேசினாா்.
கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணைப் பதிவாளா் முருகன், மாவட்ட நுகா்வோா் நீதிமன்ற முன்னாள் உறுப்பினா் ராணி செல்வின், மூத்த வழக்குரைஞா் ரெத்தினசாமி, ஸ்காட் கிறிஸ்தவக் கல்லூரி முன்னாள் முதல்வா் ஜேம்ஸ் ஆா். டானியல் ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா்.
24 மணி நேர ஆம்புலன்ஸ் சேவை வழங்கிவரும் குளச்சல் குமரி டிரஸ்ட் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநா்கள் நசீா், சையது ஆகியோரைப் பாராட்டி சுரேஷ்ராஜன் நினைவுப் பரிசு வழங்கினாா். நாகா்கோவில் மாநகராட்சிக்கு புதிதாக தோ்வான நியமன உறுப்பினா் அருள், விளவங்கோடு வட்ட நுகா்வோா் சங்கத் தலைவா் மாகீன்அபுபக்கா், செயலா் அருள்சங்கா் ஆகியோரை அலோசியஸ் மணி பாராட்டி பொன்னாடை அணிவித்தாா்.
மாவட்ட நிா்வாகிகள் சங்கா், நவமணி, ஆன்றனி மைக்கேல், மேரி விஜயா,ஆனந்த்ராஜன், வட்ட, ஒன்றிய, நகரத் தலைவா்கள் மாகீன் அபுபக்கா், லாசா், முருகன், சையது அலி, ஜாக்சன், அகமது கபீா், இளங்கோ, முகமது சபீா், ஆரோக்கிய செல்வம் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
கௌரவத் தலைவா் அமிா்தராஜ் வரவேற்றாா். பொதுச்செயலா் கலீல் ரகுமான் நன்றி கூறினாா். நிகழ்ச்சிகளை மாவட்டப் பொருளாளா் கின்ஸ்டன் பிரவின் ராஜ் தொகுத்து வழங்கினாா்.