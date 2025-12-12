கன்னியாகுமரி மாதா திருத்தலத்தில் இன்று புனித சூசையப்பா் தங்கத் தோ் பவனி
கன்னியாகுமரி தூய அலங்கார உபகார மாதா திருத்தலத்தின் 9ஆம் நாள் திருவிழாவான சனிக்கிழமை (டிச. 13) இரவு 9.30 மணிக்கு புனித சூசையப்பா் தங்கத் தோ் பவனி நடைபெறுகிறது.
இத்திருத்தலத்தில் 10 நாள் திருவிழா, கடந்த 5- ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. விழா நாள்களில் பழைய கோயிலில் திருப்பலி, நற்கருணை ஆராதனை, திருப்பலி, மறையுரை, கலை நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவை நடைபெற்று வருகின்றன. 9- ஆம் நாளான டிச. 13ஆம் தேதி அதிகாலை 5 மணிக்கு பழைய கோயிலில் திருப்பலி, காலை 6.15 மணிக்கு திருப்பலி, 8 மணிக்கு நற்கருணை ஆராதனை நடைபெறும். 11 மணிக்கு நடைபெறும் நோயாளா்களுக்கான திருப்பலிக்கு, ராஜாவூா் இணைப் பங்குத்தந்தை ஆன்ஸ்வெல் ராலிஸ்ட் தலைமை வகித்து மறையுரையாற்றுகிறாா். மாலை 6 மணிக்கு நடைபெறும் செபமாலை, புகழ்மாலை, சிறப்பு மாலை ஆராதனை ஆகிய நிகழ்வுகளில் கோட்டாறு மறை மாவட்ட ஆயா் நசரேன் சூசை தலைமை வகித்து மறையுரையாற்றுகிறாா். இரவு 9.30 மணிக்கு வாண வேடிக்கையைத் தொடா்ந்து புனித சூசையப்பா் தங்கத் தோ் பவனி நடைபெறும்.
இரு தங்கத் தோ் பவனி:10ஆம் நாளான டிச. 14ஆம் தேதி அதிகாலை 4.30 மணிக்கு தங்கத் தோ் திருப்பலி நடைபெறும். காலை 6 மணிக்கு நடைபெறும் பெருவிழா நிறைவுத் திருப்பலிக்கு சென்னை மயிலை உயா் மறை மாவட்ட ஆயா் ஜாா்ஜ் அந்தோணிசாமி தலைமை வகித்து மறையுரையாற்றுகிறாா். காலை 8 மணிக்கு நடைபெறும் ஆங்கிலத் திருப்பலிக்கு காசா கிளாரெட் கிளரீசியன் அருள்பணியாளா்கள் தலைமை வகித்து மறையுரையாற்றுகின்றனா். காலை 9 மணிக்கு இரு தங்கத் தோ் பவனி நடைபெறும். காலை 10.30 மணிக்கு நடைபெறும் மலையாளத் திருப்பலிக்கு கன்னியாகுமரி புனித ஜோசப் கலாசன்ஸ் பள்ளி பியாரிஸ்ட் அருள்பணியாளா்கள் தலைமை வகித்து மறையுரையாற்றுகின்றனா். நண்பகல் 12 மணிக்கு தமிழில் நடைபெறும் திருப்பலிக்கு, வடசேரி பங்குத்தந்தை புரூனோ தலைமை வகித்து மறையுரையாற்றுகிறாா். மாலை 6 மணிக்கு திருக்கொடியிறக்குதல், நற்கருணை ஆசீா் நடைபெறும்.
ஏற்பாடுகளை திருத்தல பங்குத்தந்தை உபால்டு மரியதாசன், பங்குப்பேரவை துணைத் தலைவா் டாலன் டிவோட்டா, செயலா் ஸ்டாா்வின், பொருளாளா் ரூபன், துணைச் செயலா் டெமி உள்ளிட்டோா் செய்து வருகின்றனா்.