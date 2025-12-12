களியக்காவிளை அருகே 225 கிலோ புகையிலை பறிமுதல்: இருவா் கைது
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், களியக்காவிளை அருகே காரில் கடத்திச் செல்ல முயன்ற 225 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், இருவரை கைது செய்தனா்.
போலிப் பதிவெண் பொருத்திய காரில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்திச் செல்லப்படுவதாகக் கிடைத்த தகவலின்பேரில், மாா்த்தாண்டம் உள்கோட்ட காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் நல்லசிவம் மேற்பாா்வையில், களியக்காவிளை காவல் ஆய்வாளா் பரமேஸ்வரன் தலைமையிலான போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, சந்தேகப்படும் வகையில் வந்த காரை தடுத்து நிறுத்தி சோதனையிட்டதில் 225 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை கடத்திச் சென்றது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, காருடன் புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், காரில் வந்த களியக்காவிளை அருகே பாணக்குடிவிளை வீட்டைச் சோ்ந்த குருவன் (எ) விஸ்வநாதன் மகன் சசி (எ) சசிகுமாா் (45), நித்திரவிளை அருகே விரிவிளை பகுதியைச் சோ்ந்த வில்சன் மகன் விஜய் பிரதீப் (34) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனா்.
இது குறித்து, களியக்காவிளை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.