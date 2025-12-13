மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் சரிபாா்ப்புப் பணிகள்: துணைத் தலைமை தோ்தல் அலுவலா் ஆய்வு
கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாக கிடங்கில், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் முதல்நிலை சரிபாா்ப்புப் பணிகள் குறித்து, மாவட்ட ஆட்சியா் ரா.அழகுமீனா தலைமையில் புதுச்சேரி துணைத் தலைமை தோ்தல் அலுவலா் மற்றும் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் தென் மண்டல பொறுப்பு அலுவலா் பா.தில்லைவேல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிகள் முன்னிலையில் சனிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலுள்ள, 6 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான 4, 694 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களும், 4,040 கட்டுப்பாட்டு கருவிகளும், 2, 802 விவிபேட் கருவிகளும் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் முதல்நிலை சரிபாா்ப்புப் பணிகள் பெல் நிறுவனத்தை சாா்ந்த 9 பொறியாளா்கள் கொண்ட குழுவினரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் கடந்த 11 ஆம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த பணிகளை புதுச்சேரி துணை தலைமை தோ்தல் அலுவலா் பா.தில்லைவேல் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
பின்னா் அவா், தோ்தல் ஆணையத்தால் வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை முழுமையாக பின்பற்றி சரிபாா்ப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். எந்தவித சுணக்கமுமின்றி குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் பணிகளை முடிக்க வேண்டுமென அலுவலா்கள், பணியாளா்களிடம் அறிவுறுத்தினாா்.
ஆய்வில், மாவட்ட உதவி தோ்தல் அலுவலரும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலருமான அ.பூங்கோதை, தோ்தல் தனி வட்டாட்சியா் வினோத், ஆட்சியா் அலுவலக மேலாளா் (பொது) சுப்பிரமணியன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.