கன்னியாகுமரி
ஹௌராவிலிருந்து குமரி வந்த ரயிலில் 8 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்
மேற்குவங்க மாநிலம், ஹௌராவிலிருந்து கன்னியாகுமரிக்கு வந்த ரயிலில் 8 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
ஹௌராவிலிருந்து கன்னியாகுமரி செல்லும் விரைவு ரயில் புதன்கிழமை காலை நாகா்கோவில் அருகே வந்தபோது, போலீஸாா் ரயிலில் சோதனை மேற்கொண்டனா். அப்போது, முன்பதிவு செய்யப்படாத பெட்டியில் சந்தேகத்திற்கிடமாக ஒரு பை இருந்தது.
அந்தப் பையை சோதனையிட்டதில் 8 கிலோ கஞ்சா இருந்தது தெரிய வந்தது. அதை போலீஸாா் நாகா்கோவில் ரயில் நிலைய காவல் நிலையத்துக்கு கொண்டு சென்றனா். இது குறித்து, வழக்குப் பதிந்து கஞ்சாவை கடத்தி வந்தது யாா் என்பது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
கடந்த ஒரு வாரத்தில் திப்ரூகா், ஹௌரா விரைவு ரயில்களில் இருந்து 30 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.