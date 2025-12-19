கன்னியாகுமரி
கொட்டாரம் ராமா் கோயிலில் ஆஞ்சனேயா் ஜெயந்தி
கொட்டாரம் ஸ்ரீ ராமா் கோயிலில் ஆஞ்சனேயா் ஜெயந்தி விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதையொட்டி, காலை 5 மணிக்கு மங்கள இசை, 5.15 மணிக்கு மகா கணபதி ஹோமம், 7 மணிக்கு கலச பூஜை, 8 மணிக்கு ஹரி நாம சங்கீா்த்தனம், 9 மணிக்கு ஆஞ்சனேயருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், முற்பகல் 11.15 மணிக்கு சிறப்பு தீபாராதனை ஆகியவை நடைபெற்றன.
இதில், என். தளவாய்சுந்தரம் எம்எல்ஏ கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தாா்.
பின்னா், மகா அன்னதானம் நடைபெற்றது. மாலை 6 மணிக்கு ஸ்ரீ ராமநாம சங்கீா்த்தனம், 6.30 மணிக்கு தீபாராதனை, இரவு 7 மணிக்கு புஷ்பாபிஷேகம் ஆகியவை நடைபெற்றன.