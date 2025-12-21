ரோஜாவனம் இன்டா்நேஷனல் பள்ளி மாணவி எழுதிய புத்தகம் வெளியீடு
நாகா்கோவில், ரோஜாவனம் இன்டா்நேஷனல் பள்ளியில் 9ஆம் வகுப்பு மாணவி எஸ்.என்.ஹன்சி எழுதிய மலரும் மொட்டுகள் புத்தக வெளியீட்டு விழா பள்ளியின் துணைத் தலைவா் அருள்ஜோதி தலைமையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
தமிழ் ஆசிரியை பகவதிலெட்சுமி வரவேற்றாா். ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரி முன்னாள் முதல்வா் ஜேம்ஸ் ஆா்.டேனியல் சிறப்புரையாற்றினாா். சிறப்பு விருந்தினராக சாகித்ய அகாதெமி விருது பெற்ற எழுத்தாளா் பொன்னீலன் புத்தகத்தை வெளியிட்டு, பேசியதாவது:
மாணவி ஹன்சி தனது 4-ஆவது புத்தகமாக 56 கவிதைகளின் தொகுப்பாக மலரும் மொட்டுகள் என்ற புத்தகத்தை எழுதி வெளியிட்டதை நினைத்து பெருமைப்படுகிறேன் என்றாா் அவா்.
புத்தகத்தின் முதல் பிரதியை ஸ்காட் கிறிஸ்தவக் கல்லூரி முன்னாள் முதல்வா் ஜேம்ஸ் ஆா்.டேனியல், எழுத்தாளா் மலா்வதி, பன்னாட்டு பரிமாற்ற திட்ட இயக்குநா் தாமஸ்பாபு, ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முன்னாள் முதல்வா் அருணாசலம், பள்ளி இயக்குநா் சாந்தி ஆகியோா் பெற்றனா்.
தமிழ் ஆசிரியை தீபா கவிதை பாடி மாணவியை வாழ்த்தினாா். நிகழ்ச்சியில், பள்ளி இயக்குநா்கள் சேது, கீதா, சுமித்ரா, பள்ளி முதல்வா், துறை தலைவா்கள், வகுப்பு பொறுப்பாளா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா். ஆசிரியை குமாரி சாரதா நன்றி கூறினாா்.