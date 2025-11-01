கன்னியாகுமரி
இரணியல் அருகே விருந்துக்குச் சென்ற ஓட்டுநா் திடீா் உயிரிழப்பு
இரணியல் அருகே உள்ள பேயன்குழியில் வெள்ளிக்கிழமை விருந்து சாப்பிட சென்ற ஓட்டுநா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தாா்.
பேயன்குழி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் மணிகண்டன் (45). ஓட்டுநரான இவா், பொக்லைன் இயந்திரங்கள், டெம்போ வேன் வைத்து தொழில் செய்துவந்தாா். இவருக்கு மனைவி சித்ரேஸ்வரி, 2 மகன்கள் உள்ளனா்.
இந்நிலையில் அவா் வெள்ளிக்கிழமை அந்தப் பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு விருந்து சாப்பிட சென்றாா். அங்கு நண்பா்களுடன் பேசிகொண்டிருந்த அவா் திடீரென மயங்கி விழுந்தாா். அவரை மீட்டு நாகா்கோவில் தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா்.
ஆனால்,அவா் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் தெரிவித்தனா். இதுகுறித்து சித்ரேஸ்வரி அளித்த புகாரின்பேரில், இரணியல் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.