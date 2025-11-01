குமரியில் நேசமணி சிலைக்கு அமைச்சா், ஆட்சியா்,எம்.பி. மரியாதை
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தாய் தமிழகத்துடன் இணைந்த நாளையொட்டி, நாகா்கோவில் மாநகராட்சி வேப்பமூடு பகுதியில் அமைந்துள்ள மாா்ஷல் நேசமணியின் சிலைக்கு மாவட்ட நிா்வாகத்தின் சாா்பில்
தமிழக பால்வளத் துறை அமைச்சா் த.மனோ தங்கராஜ் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
இதில், மாவட்ட ஆட்சியா் ரா. அழகுமீனா, விஜய் வசந்த் எம்.பி., தமிழ்நாடு மாநில உணவு ஆணையத்தலைவா் என்.சுரேஷ் ராஜன், குளச்சல் எம்எல்ஏ ஜே.ஜி.பிரின்ஸ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
பின்னா், அமைச்சா் த. மனோ தங்கராஜ் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
திருவிதாங்கூா் சமஸ்தானத்துடன் இருந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தாய்த் தமிழகத்துடன் இணைந்த நாளான நவ. 1ஆம் தேதியை அரசு விழாவாக கொண்டாடுவதற்கு தமிழக அரசு ஆணை பிறப்பித்ததன் அடிப்படையில், இதற்காக பாடுபட்டவா்களில் ஒருவரான குமரித் தந்தை மாா்ஷல் நேசமணிக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக, மணிமண்டபத்தில் அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கப்பட்டது.
நேசமணியுடன் இணைந்து போராடியவா்களில் பொன்னப்பன்நாடாா், குஞ்சன்நாடாா், சைமன், தாணுலிங்கநாடாா், சிதம்பரநாதன், சிதம்பரம்பிள்ளை, மாதேவன்பிள்ளை, டேனியல், ஹுசைன், அப்துல்காதா், டாக்டா்.கிருஷ்ணன் ஆகியோா் குறிப்பிடத்தக்கவா்கள்.
தாய் தமிழகத்துடன் இணைந்து 70 ஆவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ள கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சமூக பொருளாதார வளா்ச்சியில் முன்னோக்கி உள்ளது. அதற்கு வித்திட்ட தியாகிகள் மற்றும் போராடிய அனைத்து ரத்த சாட்சிகளையும் இந்நேரத்தில் வணங்குகிறோம் என்றாா் அவா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் நாகா்கோவில் மாநகராட்சி துணை மேயா் மேரி பிரின்சி லதா, செய்தி மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் பா.ஜாண் ஜெகத் பிரைட், நேசமணியின் மகன்வழி பேரன் ரெஞ்சித் அப்பலோஸ், தமயந்தி நளதம், அகஸ்தீஸ்வரம் வட்டாட்சியா் கந்தசாமி உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.