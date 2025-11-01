கன்னியாகுமரி
புதுக்கடையில் தியாகிகள் நினைவு ஸ்தூபிக்கு மரியாதை
தாய் தமிழகத்தோடு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் இணைந்த தினத்தையொட்டி, புதுக்கடை மற்றும் மங்காடு பகுதிகளில் உள்ள தியாகிகள் நினைவு ஸ்தூபிகளுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் சனிக்கிழமை மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
தியாகிகள் நினைவு ஸ்துபிக்கு காங்கிரஸ் கட்சியினா்
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவா் எஸ்.ராஜேஷ் குமாா் எம்எல்ஏ தலைமை வகித்து ஸ்தூபிக்கு மாலை அணிவத்து மரியாதை செலுத்தினாா். முன்சிறை கிழக்கு- மேற்கு வட்டார காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் ரகுபதி முன்னிலை வகித்தாா். இதில்,நான்குனேரி எம்எல்ஏ ரூபி ஆா். மனோகரன் ,
மாநில மீனவா் காங்கிரஸ் தலைவா் ஜோா்தான், மாவட்ட பொதுச்செயலா் சூழால் பால்ராஜ் ஷாஜன் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.