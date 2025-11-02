இரணியலில் மதுக்கடையை அகற்றக் கோரி நாம் தமிழா் கட்சியினா் போராட்டம்: 146 போ் கைது
இரணியல் சந்திப்பு பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் மதுக்கடையை அகற்றக் கோரி, நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை முற்றுகைப் போராட்டம் நடத்திய 146 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
இரணியல் சந்திப்பில் உள்ள டாஸ்மாக் மதுக்கடையோடு சோ்ந்து, தனியாா் நடத்தும் மது பாா் இயங்கி வந்தது. சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தடை ஆணை பெறப்பட்டு, பாா் மூடப்பட்டது. பொதுமக்களின் வசிப்பிடப் பகுதியில் மதுக்கடை அமைந்திருப்பதால், அதை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என நாம் தமிழா் கட்சியினா் கடந்த வாரத்தில் இருமுறை போராட்டம் நடத்தினா்.
இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் 12 மணிக்கு நாதக சாா்பில் முற்றுகைப் போராட்டம் நடத்துவதாக அறிவித்திருந்தனா்.
இதனால், டாஸ்மாக் மதுக்கடை முன்பு போலீஸாா் குவிக்கப்பட்டிருந்தனா். 12 மணிக்கு போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கடை திறக்கப்பட்டது. அப்போது, மாநில மகளிரணி ஒருங்கிணைப்பாளா் ஆன்சி சோபா ராணி தலைமையில் வந்த நாதகவினா் முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, கடையை இழுத்து மூடினா்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 37 பெண்கள் உள்ளிட்ட 146 பேரை இரணியல் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.